Профориентационное мероприятие организовали сотрудники полиции для старшеклассников в Приморье

Будущие выпускники общеобразовательных школ Владивостока побывали на Дне открытых дверей, проводимом в дальневосточной столице в Управлении ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

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