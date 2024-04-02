Сколько стоят любезности Анкары в адрес Москвы?

Подтверждение факта вербовки исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске не где-нибудь, а на территории Турции, плохо согласуется с медленной, но последовательной подготовкой турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его администрации к заявленному, но отложенному визиту Президента России.