Ученые узнали, зачем амазонские дельфины выпускают струи мочи в воздух

Самец амазонского речного дельфина (Inia geoffrensis) мочится в воздух / © Claryana Araújo-Wang / Botos do Cerrado Research Project / CetAsia Research Group Исследователи из Канады, проанализировав сотни часов видеозаписей, пришли к выводу, что самцы могут использовать щетинки на роструме (передняя часть морды, образованная челюстями) для анализа гормонального состава мочи и состояния здоровья сородичей.