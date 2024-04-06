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Роскомнадзор усилил надзор за рекламой: блогеры и иноагенты попали под штрафы

Роскомнадзор усилил надзор за рекламой: блогеры и иноагенты попали под штрафы

Роскомнадзор усилил надзор за рекламой: блогеры и иноагенты попали под штрафы Елена ГалицкаяРоскомнадзор продолжает активно бороться с нарушениями в сфере рекламы, на этот раз привлекая к ответственности не только рекламодателей, но и распространителей контента, включая известных блогеров и администраторов сообществ в социальных сетях.

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