Роскомнадзор усилил надзор за рекламой: блогеры и иноагенты попали под штрафы Елена ГалицкаяРоскомнадзор продолжает активно бороться с нарушениями в сфере рекламы, на этот раз привлекая к ответственности не только рекламодателей, но и распространителей контента, включая известных блогеров и администраторов сообществ в социальных сетях.