Соглашение по ископаемым США и Украина подпишут «уже сегодня» — РБК-Украина

Документ, связанный с будущим соглашением между Украиной и США об ископаемых, может быть подписан «уже сегодня», сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, 16 апреля сообщает агентство «РБК-Украина».
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