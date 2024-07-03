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ECFR: большинство жителей Европы против отправки своих военных на Украину

ECFR: большинство жителей Европы против отправки своих военных на Украину

Аналитический центр "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) провел опрос, согласно которому подавляющее большинство населения стран Европы выступает против отправки своих военных на Украину.

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