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Пырей больше никогда не побеспокоит, если на дачу захватить собравшиеся лотки от яиц

Пырей больше никогда не побеспокоит, если на дачу захватить собравшиеся лотки от яиц

Пырей больше никогда не побеспокоит, если на дачу захватить собравшиеся лотки от яиц Ольга БезродняяПырей – это многолетний сорняк, который не вымерзает зимой, и не высыхает летом, но мешает на участках выращивать полезные растения.

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