Пырей больше никогда не побеспокоит, если на дачу захватить собравшиеся лотки от яиц Ольга БезродняяПырей – это многолетний сорняк, который не вымерзает зимой, и не высыхает летом, но мешает на участках выращивать полезные растения.
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