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«Я был счастлив, когда началась СВО»: француз откровенно о жизни в России, «Орешнике», Путине и Макроне

«Я был счастлив, когда началась СВО»: француз откровенно о жизни в России, «Орешнике», Путине и Макроне

Отец девятерых детей Фабрис Сорлин перевез семью из Франции в Россию девять лет назад. Он активно помогает жителям Донбасса и является вице-президентом Международного движения русофилов, а также открыто выступает против политики Парижа, пытающегося рассорить французов и россиян.

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