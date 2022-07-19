Ночной обзор: новые санкции, отечественный рейтинг авиакомпаний, смена гражданства спортсменами

Новые санкции против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. ЕС планирует ввести запрет на импорт российского золота, а также усилить контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий в Россию, сообщают «Известия».
Новые санкции против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. ЕС планирует ввести запрет на импорт российского золота, а также усилить контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий в Россию, сообщают «Известия».
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