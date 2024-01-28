Мероприятия в Концертном зале Чайковского не отменяются в из-за пожара в Театре Сатиры

Мероприятия в Концертном зале имени П. И. Чайковского отменяться не будут из-за пожара в Московском академическом театре сатиры, расположенного рядом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской государственной академической филармонии.
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