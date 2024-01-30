Эители Смоленска отправили в прифронтовой госпиталь четыре автомобиля с медикаментами (фото)

Сбор организовали члены молодёжного парламента при Смоленской областной Думе В рамках проекта «Единой России» «Всё для фронта» активисты отделения партии в Смоленской области отправили четыре машины медикаментов в прифронтовой госпиталь Авдеевки.
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