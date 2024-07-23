Волошин заявил, что в случае победы Трампа он предлагает ему совершить свою первую международную поездку на Донбасс, чтобы лично услышать мнение жителей ДНР и других новых субъектов о преступлениях команды Зеленского, об этом сообщает тг-канал «вобла» И хотя говорить о победе еще очень рано.