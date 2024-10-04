Акция ко дню Пожилого человека.

1 октября учащиеся школы в рамках акции, посвящённой Дню пожилого человека, посетили малолетних узников периода Великой Отечественной войны Луц Надежду Евдокимовну и Михалевич Софию Петровну, поздравили их с праздником .
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