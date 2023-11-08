К сервису оплаты по QR-коду Сбера подключены 8 российских банков и 1 иностранный

К платформе Сбербанка по оплате через QR-коды («Плати QR») подключились восемь российских банков и один – иностранный, приводит пресс-служба слова председателя правления кредитной организации Германа Грефа.
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