«Ценим настрой на развитие отношений»: Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он подчеркнул ценность настроя Москвы на развитие отношений с Минском, а также выразил уверенность в открытии странами новых горизонтов.
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