«Летающая торпеда»: Индия создаёт новое оружие против подлодок Индийские военные моряки взялись за создание оружия, которое уже успели окр.
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