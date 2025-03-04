Канада обяжет порно-сайты получать согласие всех лиц перед публикацией контента

Канадский орган по надзору за конфиденциальностью добивается судебного постановления, которое обяжет владельцев сайта Pornhub и других подобных порталов получать согласие всех запечатленных в кадре лиц перед публикацией контента.
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