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Канада обяжет порно-сайты получать согласие всех лиц перед публикацией контента

Канада обяжет порно-сайты получать согласие всех лиц перед публикацией контента

Канадский орган по надзору за конфиденциальностью добивается судебного постановления, которое обяжет владельцев сайта Pornhub и других подобных порталов получать согласие всех запечатленных в кадре лиц перед публикацией контента.

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