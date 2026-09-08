Анджелина Джоли посетила харьковский клуб единоборств вместе с сыном

Федерация бокса Украины сообщила, что в понедельник голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Харьков, где побывала в местном клубе единоборств.
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