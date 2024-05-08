«Мы все надеемся»: в правительстве рассказали, когда снизится ключевая ставка

Высокая ключевая ставка пока сохранится на нынешнем уровне, но к 2027 году она снизится до 6-7%. Об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера России Андрей Белоусов, выступая в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на площадки выставки «Россия».