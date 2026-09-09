Сухиничский округ: водитель «Ауди» погиб в лобовом столкновении с фурой на трассе М-3

Авария произошла на трассе М-3 «Украина» в Сухиничском округе, легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой, водитель «Ауди ALLROAD» погибПримерно в 2:43 8 сентября, на 256-м километре трассы М-3 "Украина", в Сухиничском округе, автомобиль «Ауди ALLROAD» с 49-летним водителем за рулем вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с фурой «ЗАМС 30404Е» под управлением 40-летнего шофера.