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Семь пунктов экспресс-тестирования на ковид заработали по новым адресам в Москве

Семь пунктов экспресс-тестирования на ковид заработали по новым адресам в Москве

Семь пунктов экспресс-тестирования на коронавирус, расположенных в метро и ТПУ, перевели в ТЦ и МФЦ. В столице отмечен рост желающих пройти быструю диагностику на ковид в общественных местах, сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба.

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