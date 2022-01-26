Семь пунктов экспресс-тестирования на ковид заработали по новым адресам в Москве

Семь пунктов экспресс-тестирования на коронавирус, расположенных в метро и ТПУ, перевели в ТЦ и МФЦ. В столице отмечен рост желающих пройти быструю диагностику на ковид в общественных местах, сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба.