Тайное совещание в Кремле: Путин дал установки по переговорам. Лица "ответственных" попали на видео

Путин провёл совещание перед русско-украинскими переговорами в Турции.Сегодня стало известно, что накануне вечером глава русского государства провёл совещание, основной темой которого было возобновление переговоров с Украиной.
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