РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Сборная университета в Ростокине стала призёром студенческого чемпионата России

Мужская сборная Московского городского педагогического университета по алтимату выиграла серебряные медали первого этапа студенческого чемпионата страны «Кубок Столетовых-2024», который прошел во Владимире.

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