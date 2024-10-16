Сборная университета в Ростокине стала призёром студенческого чемпионата России

Мужская сборная Московского городского педагогического университета по алтимату выиграла серебряные медали первого этапа студенческого чемпионата страны «Кубок Столетовых-2024», который прошел во Владимире.
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