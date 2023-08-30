Военное обозрение

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Будущее танков в свете боёв на Украине

Будущее танков в свете боёв на Украине

Танки не исчезнут, но могут измениться до полной неузнаваемости Идущие на Украине боевые действия просто перевернули ряд представлений о том, как должны быть организованы и чем должны быть оснащены Вооружённые силы.

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