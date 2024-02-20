Собянин рассказал о спортобъектах на базе образовательных учреждений Москвы

Зимними видами спорта можно заняться в детских центрах Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал жителям города, что более 350 спортивных площадок для зимнего отдыха на базе образовательных учреждений открыто в Москве.
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