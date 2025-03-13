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Царьград

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Поперечный обжалует штраф 50 тыс. рублей за дискредитацию армии РФ

Поперечный обжалует штраф 50 тыс. рублей за дискредитацию армии РФ

Комик Данила Поперечный* подал жалобу в Московский городской суд на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

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