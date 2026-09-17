Цель очного этапа – получить билет участника распределения ценных подарков

Более 285 тысяч жителей Тульской области зарегистрировались на сайте викторины, свыше 277 тысяч уже ответили на вопросы.
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