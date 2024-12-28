С фронта поступила просьба о помощи. Защитникам Отечества нужны антенны для РЭБ. Прежние посекло осколками.
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С фронта поступила просьба о помощи. Защитникам Отечества нужны антенны для РЭБ. Прежние посекло осколками.
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