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В Крыму гости WINEPARK смогут бесплатно попробовать 40-килограммовую буррату

В Крыму гости WINEPARK смогут бесплатно попробовать 40-килограммовую буррату

26 сентября в Винном парке курорта «Мрия» в Крыму пройдет фестиваль WINEPARK, посвященный гастрономии и виноделию полуострова.

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