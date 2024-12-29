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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах набрал 15 фэнтези-очков за 1+2 с «Вест Хэмом». В АПЛ у него 11 игр подряд с результативными действиями

В 1-м тайме Мохамед Салах сначала отдал ассист на Коди Гакпо, потом забил сам, а в конце 2-го тайма отдал ассист на Диогу Жоту.

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