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Диверсантов кинули на дело кинув на деньги

Диверсантов кинули на дело кинув на деньги

Молодые новосибирцы пошли на измену родине и, по заданию из Украины, подожгли фронтовой бомбардировщик.

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Комментарии
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Eduard
Вот нету Сталина,тот не церимонился,лесоповал это ещё за счастье был!
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20 час.
Eduard
Как и всех хохлы кидают.Да пр сути деньни ерунда,вас вычеслят,а в камере деньни не понадобятся!
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20 час.
МБ
Марина Биченова
Молодцы хохлы! Продолжайте дальше недоумков обманывать, может желающих вам прислуживать меньше станет.
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20 час.

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