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51-летняя Хайди Клум снялась топлес для журнала

51-летняя Хайди Клум снялась топлес для журнала

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась топлес для журнала Schon. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 12,5 миллиона подписчиков.

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