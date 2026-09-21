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Царьград

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Владимирские штангисты взяли 36 медалей на турнире памяти Кузнецова

Владимирские штангисты взяли 36 медалей на турнире памяти Кузнецова

Во Владимире завершились всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти Виктора Кузнецова, участие в которых приняли около 250 спортсменов.

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