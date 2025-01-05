НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

162 подписчика

Воронков дважды забил «Сент-Луису» и стал 1-й звездой матча. У него 15+11 в 31 игре в сезоне

Форвард «Коламбуса» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (6:4).  В активе 24-летнего россиянина стало 26 (15+11) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «+11».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх