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В России предрекли Украине зиму тяжелее прошлогодней

В России предрекли Украине зиму тяжелее прошлогодней

На сегодня трудно точно прогнозировать условия, в которых окажется украинская энергетика будущей зимой, но она однозначно будет для этой страны тяжелой, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

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