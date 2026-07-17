В России предрекли Украине зиму тяжелее прошлогодней

На сегодня трудно точно прогнозировать условия, в которых окажется украинская энергетика будущей зимой, но она однозначно будет для этой страны тяжелой, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
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