NASA в седьмой раз перенесло отстыковку от МКС корабля Cargo Dragon

Отстыковку многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) перенесли из-за неблагоприятных погодных условий в районе его приводнения в Атлантике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии