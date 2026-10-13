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Царьград

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В Новосибирске ночью ударят первые заморозки до -3 °C

В Новосибирске ночью ударят первые заморозки до -3 °C

В Новосибирске 13 октября после дневного дождя и ветра с порывами до 6–8 м/с к ночи похолодает до 0 °C, что приведёт к первым заморозкам на почве и дорогах.

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