В Новосибирске ночью ударят первые заморозки до -3 °C

В Новосибирске 13 октября после дневного дождя и ветра с порывами до 6–8 м/с к ночи похолодает до 0 °C, что приведёт к первым заморозкам на почве и дорогах.
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