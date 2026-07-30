Глава нижегородской полиции отчитался о снижении преступности на 18%

В региональном Главном управлении МВД России под председательством генерал-лейтенанта полиции Юрия Арсентьева состоялось совещание, посвященное анализу ключевых показателей безопасности за первые шесть месяцев 2026 года.
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