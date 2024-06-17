Гросси: нет достаточно данных для определения виновных в атаках на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не называет виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку у нее нет достаточно информации для определения атакующей стороны.
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