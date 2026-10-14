Школу на 800 мест построили недалеко от Большого Ангарского пруда

В Дмитровском районе появилась новая школа на 800 мест. Она уже приняла первых учеников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
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