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Илон Маск предрёк Евросоюзу неизбежный демографический кризис

Илон Маск предрёк Евросоюзу неизбежный демографический кризис

О неизбежном демографическом коллапсе в ЕС американский миллиардер написал в соцсетях.Известный предприниматель Илон Маск прокомментировал новость о том, что в 2022 году в ЕС родилось всего 3,88 млн детей.

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