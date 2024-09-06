Илон Маск предрёк Евросоюзу неизбежный демографический кризис

О неизбежном демографическом коллапсе в ЕС американский миллиардер написал в соцсетях.Известный предприниматель Илон Маск прокомментировал новость о том, что в 2022 году в ЕС родилось всего 3,88 млн детей.
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