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Зеленский обязал украинских дипломатов искать зенитные ракеты для систем ПВО

Зеленский обязал украинских дипломатов искать зенитные ракеты для систем ПВО

Украинские послы и дипломаты должны заниматься созданием «антибаллистического щита» Украины, а также заключать сделки по производству дронов для Киева с теми странами, на территории которых они находятся.

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