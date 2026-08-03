Украинские послы и дипломаты должны заниматься созданием «антибаллистического щита» Украины, а также заключать сделки по производству дронов для Киева с теми странами, на территории которых они находятся.
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