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Губерниев о Загитовой: «Мы с ней как в фильме «В джазе только девушки», когда Дафна говорила: «Мы с душечкой как родные сестры»

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей закрытия сезона в хоккейной школе «Красная Машина Юниор».

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