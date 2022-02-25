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Муж тянет в семью нищету: «В квартире тещи ноги моей не будет, давай брать ипотеку!»

Муж тянет в семью нищету: «В квартире тещи ноги моей не будет, давай брать ипотеку!»

— Нет, ну ты представляешь? – возмущается тридцатилетняя Антонина. — Муж мне заявил: в квартиру, мол, принадлежащую твоим родителям, я больше ни ногой! Духу моего там не будет, говорит… А все потому, что неделю назад сильно поругался с моей мамой.

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