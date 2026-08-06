Народные промыслы Подмосковья стали лауреатами Национальной премии

В Московской области успешно работают 19 предприятий народных художественных промыслов. И регион в очередной раз смог подтвердить звание главной творческой кузницы страны — подмосковные мастера стали лауреатами престижной национальной премии.
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