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Народные промыслы Подмосковья стали лауреатами Национальной премии

Народные промыслы Подмосковья стали лауреатами Национальной премии

В Московской области успешно работают 19 предприятий народных художественных промыслов. И регион в очередной раз смог подтвердить звание главной творческой кузницы страны — подмосковные мастера стали лауреатами престижной национальной премии.

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