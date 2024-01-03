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Госинспекция Забайкалья напомнила правила украшения подъездов к Новому году

Госинспекция Забайкалья напомнила правила украшения подъездов к Новому году

Госинспекция Забайкалья напомнила о важных правилах в праздничном оформлении подъездов домов.В пресс-службе ведомства рассказали, что не надо забывать о пожарной безопасности и ставить слишком массивные украшения.

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