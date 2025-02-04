Несколько тысяч челябинцев остались без водоснабжения на весь день

На северо-западе Челябинска без воды остались более десятка многоквартирных домов. Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ Челябинска, сегодня, 4 февраля, в Курчатовском районе областного центра запланированы работы на водоводе диаметром 200 миллиметров по переврезке пожарного гидранта.