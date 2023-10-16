МИД Венгрии назвал слухами публикации о разделении помощи Украине

Публикацию о том, что венгерские власти якобы предложили сократить вдвое сумму помощи Украине, рассчитанную на 4 года, назвал «слухами из кулуаров» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто 16 октября в интервью РИА Новости.
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