МИД Венгрии назвал слухами публикации о разделении помощи Украине

Публикацию о том, что венгерские власти якобы предложили сократить вдвое сумму помощи Украине, рассчитанную на 4 года, назвал «слухами из кулуаров» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто 16 октября в интервью РИА Новости.