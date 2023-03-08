Сафонов заявил, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России ради микроклимата в команде

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал вызывать на мартовский сбор команды нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбу, так как не хотел портить микроклимат в коллективе.