Вкуснейший десерт, который моментально сметут со стола.

Маффины уже давно зарекомендовали себя как отличный вариант быстрого перекуса, завтрака и десерта. Причина его популярности в простоте приготовления, способности различать вкусы и, конечно же, в чудесном сочетании нежной текстуры и сладости.
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