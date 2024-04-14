Вкуснейший десерт, который моментально сметут со стола.

﻿﻿Маффины уже давно зарекомендовали себя как отличный вариант быстрого перекуса, завтрака и десерта. Причина его популярности в простоте приготовления, способности различать вкусы и, конечно же, в чудесном сочетании нежной текстуры и сладости.